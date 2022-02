Dopo le foto rubate a novembre, Elodie è stata paparazzata ancora una volta con Davide Rossi, l’ex modello con il quale sembra aver intrapreso una nuova storia d’amore.

Elodie è reduce da un’intensa storia con Marracash, il rapper con il quale è rimasta in ottimi rapporti, e i fan hanno sperato per un po’ che la bella cantante fosse single. Invece, Elodie è stata di nuovo beccata dai paparazzi di Chi Magazine mentre dava un dolce bacio a Davide Rossi.

La cantante ha trascorso una piacevole serata fuori con gli amici e Davide Rossi, in un noto ristorante milanese. Tornando a casa, Elodie ha passeggiato mano nella mano con l’imprenditore, fino a quando sono entrati insieme nello stesso portone.

Probabilmente Elodie sta cercando di mantenere più riservata possibile questa relazione, vista l’attenzione mediatica che c’è stata per la relazione con Marracash. Ma dalle foto e dai video che stanno girando sui social, la cantante sembra davvero felice. Incrociamo le dita per lei!

