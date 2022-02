I due piccioncini festeggiano un anno d’amore facendo shopping insieme a Milano e passeggiando sereni mano nella mano.

Implacabili i paparazzi di Chi, che hanno beccato Gabriel Garko e Mattia mentre festeggiavano il loro anniversario. L’attore ha fatto coming out lo scorso anno e da allora vive liberamente e alla luce dei riflettori la sua bellissima storia d’amore. Passeggiate, sguardi intensi e mani l’una nell’altra, così la coppia fa shopping a Milano più innamorata che mai.

Gabriel Garko e Mattia, un anno d’amore: “Sogno un figlio”

Come riporta Today: “Tra Garko e Mattia, un anno pieno d’amore. Che guarda al futuro. Proprio di recente, Gabriel ha definito il compagno, “la persona giusta” per fare passi avanti in termini di responsabilità. A conquistarlo è anche questo fatto che l’uomo è estraneo al mondo dello spettacolo. “C’è un sogno che nutro da tempo”, ha dichiarato poi a proposito dell’idea di diventare papà. E chissà che il 2022 non gli regalerà questa gioia. “

Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele e i progetti di coppia si fanno sempre più concreti e seri. Il loro amore sembra molto solido e per questo potrebbero anche pensare che sia giunto il momento di diventare genitori.

