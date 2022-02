Qualcuno nella Casa ha fatto un paragone tra le coppie Basciano-Sophie e Lulù-Manuel, ma proprio la principessa etiope si infuria del paragone, difendendo il nuotatore.

Parlando con Nathaly la quale fa un paragone tra Basciano-Sophie e Manuel-Lulù, la principessa etiope si rifiuta di paragonare i due gieffini. L’accostamento è nato dal fatto che inizialmente anche il nuotatore e Lulù litigavano come Basciano e l’ex tronista, ma questo non sta bene alla Selassié che replica duramente.

Le dichiarazioni di Lulù Selassiè

Come riporta Blogtivvu, Lulù Selassiè si altera quando Nathaly paragona Basciano a Manuel e dichiara: “Cazz*ta, è pazzo… noi abbiamo litigato due volte quando ci siamo lasciati. Lui non mi ha mai insultato, Manuel è un signore, non si permette di insultare una donna. Mi diceva di non baciarlo, è vero… ma dopo quando ci siamo messi insieme per l’ultima volta, a dicembre – l’ultima perché staremo insieme per sempre e non ci lasceremo mai più – lui ha detto sotto le coperte tante cose ed io gli ho chiesto perché faceva così. Lui ha detto che faceva così perché sapeva di essere innamorato di me ma per tutta la situazione che lui vive aveva paura che magari tante cose io non le avrei accettate e lo avrei giudicato e quindi voleva allontanarsi da me per paura. Ma non è che litigavamo perché ci insultavamo con parole pesanti.”

Poi conclude: “A me dà fastidio questa cosa che deve parlare di noi. Già gliel’ho detto tre giorni fa di non farlo perchè noi non litigavamo così e lo saprò bene io.“

