L’ex gieffino parla del suo breve flirt con Belen e la ricorda con molto affetto, rivolgendo alla showgirl delle parole molto belle.

Gianmaria Antinolfi è da poco uscito dal GF Vip 6 e si è fidanzato con Federica Calemme conosciuta all’interno del reality. In un’intervista sul settimanale Chi, l’ex gieffino parla della sua passata relazione con Belen e di cosa pensa della showgirl.

Le dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi

Come riporta lanostratv.it, Gianmaria Antinolfi parla di Belen: “È stata un ciclone. Belen è bellissima, ero molto preso da lei. Conservo di lei un ricordo bellissimo. Belen è una donna con le pa**e. Non so se posso dire di essere stato veramente innamorato di lei perchè non ci siamo davvero ‘vissuti’. Se fosse arrivata al GF Vip sin dalla prima puntata, avrei avuto occhi solo per lei“.

Il gieffino sembra aver avuto una cotta molto importante per la showgirl, la loro breve storia prima di Antonino Spinalbese lo ha toccato particolarmente. Ora però, Antinolfi è molto felce tra le braccia della sua Federica, con la quale la relazione sembra andare a gonfie vele. I due sono apparsi ufficialmente come coppia a Verissimo, dove hanno raccontato il loro amore, ai microfoni di Silvia Toffanin.

