Tra l’orchestra di Sanremo 2022 c’era anche Naomi Rivieccio, una partecipante ad X Factor che era nella squadra con Fedez.

Forse in molti non se ne sono accorti subito, ma tra l’orchestra di Sanremo 2022 c’era una vecchia conoscenza. Naomi Rivieccio, la bravissima corista del Festival, ha partecipato a X Factor finendo in squadra con il rapper Fedez.

Una corista di X Factor a Sanremo 2022

Come riporta Novella 2000: “Nel mentre come sappiamo a dare un grande contributo alla kermesse musicale è stata l’orchestra, che come al solito ha svolto un lavoro impeccabile. In queste ore però a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata proprio una corista, Naomi Rivieccio, che in molti senza dubbio già conoscono. Non tutti sanno infatti che la corista di Sanremo 2022 qualche anno fa ha partecipato a X Factor, finendo in squadra con Fedez! Naomi ha preso parte all’edizione numero 12, quella vinta da Anastasio, ed è arrivata fino alla finale, classificandosi proprio al secondo posto! Naturalmente la sua presenza nell’orchestra non è passata inosservata e in molti si sono complimentati per il suo lavoro sui social.“

Anche questa edizione di Sanremo si è conclusa ma con il boom di ascolti in tutte le serate. Un successo che non si vedeva dal 1995 con Pippo Baudo e che è anche merito della favolosa orchestra del Festival.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG