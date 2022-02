Jeans e camicia a quadri, questa è l’altra faccia di Drusilla Foer creata proprio dall’attore Gianluca Gori che è stato fotografato mentre si viveva un po’ di divertimento dopo Sanremo.

Dopo aver preso il pieno di consensi a Sanremo 2022, Drusilla Foer si spoglia dal suo ruolo e torna Gianluca Gori. I paparazzi di Chi, lo hanno beccato in giro per Firenze, mentre si concedeva una passeggiata con gli amici e un po’ di relax. La nobildonna e il suo alter ego sono gli opposti, l’uno prende vita quando non c’è l’altra. Ora è proprio la co-conduttrice a prendersi una pausa da tutto, lasciando spazio al suo creatore.

Gianluca Gori a spasso per le strade di Firenze con camicia a quadri e jeans

Come riporta Today: “Direste mai che questo affascinante pittore, fotografo, attore e cantante con la giacca a quadri si trasforma nella nobildonna che ha incantato Sanremo?”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Tra passeggiate e abbracci, Gianluca si gode qualche giornata all’insegna dell’amicizia e della semplicità, facendo qualche chiacchiera al bar e qualche compera. Non sembra notare i paparazzi, forse perché non abituato alla popolarità e dunque non dotato di una soglia d’attenzione abbastanza alta sulla questione. “

