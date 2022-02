L’ex gieffino svela cosa pensa delle ultime parole di Lorenzo Amoruso che annuncia una pausa da Manila Nazzaro, a causa del suo percorso nel reality.

In un’intervista rilasciata a Casa Chi, Aldo Montano torna a parlare di Alex Belli ma si esprime anche sulle recenti dichiarazioni di Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore ha infatti scritto un messaggio in cui sembra volersi prendere una pausa da Manila Nazzaro, senza una ragione ben giustificata.

Le dichiarazioni di Aldo Montano

Come riporta Blogtivvu, Aldo Montano è rimasto molto sorpreso e perplesso sulle dichiarazioni di Lorenzo Amoruso. L’ex gieffino dichiara: “Queste parole le riconosco poco dalla bocca di Lorenzo, non so se c’è un messaggio più chiaro che voleva mandare all’interno della Casa. Magari voleva che fosse letto in puntata per farlo sapere a Manila. – scrive blogtivvu – Non so commentare ma mi sembra un’altra persona che scrive. L’ho sentito fino a pochi giorni fa e abbiamo parlato di tutt’altro. Due giorni fa era tutta un’altra cosa e queste parole mi suonano strane.

Io Manila l’ho sempre via molto decisa anche se da mamma è un po’ mediatrice ma come tutte le mamme. L’ingresso di Delia? E’ stato un momento di rottura il suo ingresso in Katia, Soleil e Manila ma è positivo perché si è staccata da un blocco che non era nemmeno gradevole e marciando per conto suo ci guadagna.“

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG