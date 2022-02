Tutti festeggiano per gli ascolti della prima serata di Sanremo 2022, tranne Sonia Bruganelli che lascia un commento piccato sui social.

Con la prima serata di questo suo terzo Festival di Sanremo, Amadeus ha raggiunto dei risultati strabilianti: una media di 10.911.000 telespettatori e uno share pari al 54,7%. Dei numeri altissimi che danno soddisfazione, ma non tutti sono felici come Sonia Bruganelli.

L’opinionista del GF Vip 6, infatti, ha chiaramente commentato lo share ottenuto dalla prima serata di Sanremo 2022 facendo un paragone con il Festival condotto nel 2005 da Paolo Bonolis, suo marito. Sonia Bruganelli ha pubblicato questa mattina alcune stories in cui viene mostrato un articolo, dove si condividono i numeri di Sanremo 2022.

La Bruganelli, però, non è molto convinta di gioire per questo risultato. In questo articolo c’era scritto: “Nel 2005, il Sanremo di Paolo Bonolis alla prima fa il 54,78%. Ma erano altri tempi…”

Sonia ha subito replicato, difendendo il marito e chiarendo che all’epoca secondo lei era ancora più complicato raggiungere questi risultati: “Altri tempi? Perché forse sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?!“

Da qualche anno, infatti, durante la settimana di Sanremo tutte le reti non trasmettono contemporaneamente programmi importanti, quindi secondo la Bruganelli tutto il pubblico è focalizzato soltanto su Sanremo. Secondo il suo ragionamento, quindi, nel 2005 Paolo Bonolis meritava ancora di più i risultati ottenuti, vista la concorrenza.

