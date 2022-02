L’attrice, co-conduttrice della seconda serata del Festival, racconta gli episodi di razzismo che ha subito dopo aver ricevuto la convocazione per Sanremo 2022.

Lo dice sul palco dell’Ariston Lorena Cesarini, denunciando il razzismo di cui è stata vittima. Tutto è successo dopo che la notizia sulla sua conduzione a Sanremo è stata resa pubblica. Da quel momento, l’attrice è stata ricoperta di insulti sui social e lei lo denuncia pubblicamente proprio al Festival, per sensibilizzare sulla tematica.

Le dichiarazioni di Lorena Cesarini

Come riporta Fan Page, Lorena Cesarini fa un discorso di apertura come co-conduttrice di Sanremo parlando di razzismo. L’attrice dichiara: “Mi presento, sono Lorena Cesarini, sono nata a Dakar e cresciuta a Roma. Laurea in storia contemporanea, ho studiato recitazione e per fortuna è diventato il mio lavoro. Sono un’attrice. Direi una vita abbastanza tranquilla, come tante ragazze italiane. Poi succede che Amadeus mi chiama come conduttrice a Sanremo ed eccomi qua. Succede anche che subito questo annuncio scopro una cosa, a 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante, io resto nera. Fino ad oggi a scuola o sul tram nessuno aveva sentito l’urgenza di dirmelo e invece, appena Ama lo ha annunciato al Tg1, certe persone hanno sentito questa urgenza. Il mio colore della pelle è un problema per loro. Vi leggo alcune frasi dai social: “non se lo merita, l’hanno chiamata lì perché è nera”, “è arrivata l’extracomunitaria”, “forse l’hanno chiamata per lavare le scale e annaffiare dei fiori”.

