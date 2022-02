Uno dei protagonisti di questa sera a Sanremo 2022 sarà Aka7even, il giovane cantante che sarà tra i Big della gara che ha una storia molto particolare alle spalle…

Ospite a Oggi è un altro giorno, Aka7even ha raccontato un dettaglio molto importante del suo passato, che lo ha portato poi a scegliere il suo nome d’arte.

L’artista, in gara a Sanremo 2022, si esibirà questa sera e da Serena Bortone ha svelato il perché di quel numero 7 che tanto lo contraddistingue: “A sette anni sono stato in coma per sette giorni, ho sentito il bisogno di ricollegare questa cosa al mio norme artistico. Ricordo quasi nulla. Ricordo che in quel periodo avevo visto i miei nonni, che però non avevo mai visto. E’ stata un’esperienza che mi ha segnato e che mi ha formato“

Luca, così si chiama davvero, ha poi raccontato come questa brutta esperienza gli ha permesso però di trovare la sua vera forza: “Tutto questo mi ha dato un po’ di fragilità all’inizio, poi le ho modificate in forza, una forza personale e sono riuscito a farmi le spalle forti”

Aka7even che per la prima volta calcherà un palco così importante è molto emozionato, ma ha sempre la sua famiglia al suo fianco come in ogni momento della sua vita: “La mia famiglia mi è stata molto vicino e mi ha sempre lasciato libero. Se non fosse stato per loro, avrei potuto mollare: mi hanno sempre spronato a continuare gli studi musicali“

Riproduzione riservata © 2022 - DG