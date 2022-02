Durante la prima serata di Sanremo 2022 non sono mancati i commenti sui social, tra cui anche quello di Morgan che attacca duramente la kermesse.

Continua l’astio di Morgan nei confronti di Amadeus, che anche quest’anno è direttore artistico e conduttore di Sanremo 2022.

L’artista, infatti, non ha perso tempo per lanciare nel web un suo commento irriverente e duro contro quest’edizione del Festival, scrivendo un messaggio chiaro nelle sue stories. Ecco cosa scrive: “Prima di morire curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico. Quando succederà si avrà la sensazione di liberazione da una dominazione tirannica“

Chi segue Sanremo lo sa, tra Morgan e Amadeus non corre proprio buon sangue, dopo la clamorosa lite in diretta tra il cantante e Bugo a Sanremo 2020, un episodio che ancora oggi ricorda tutto il pubblico e soprattutto gli utenti del web. Morgan non ha mai accettato l’esclusione dalla gara, per cui Amadeus non è proprio quello che si direbbe il suo migliore amico.

Oltre a questo commento piccato, Morgan non ha smesso per tutta la serata di criticare le esibizioni viste ieri al Festival di Sanremo, continuando a scrivere commenti sui social scatenando anche l’ilarità di molti utenti.

