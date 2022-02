Levante ha dato alla luce la sua prima bambina, Alma Futura, nata dall’amore per l’avvocato Pietro Palumbo.

Levante è diventata mamma per la prima volta: la cantante ha dato alla luce una bambina, Alma Futura, nata dall’amore per l’avvocato (da sempre lontano dalle luci dei riflettori) Pietro Palumbo. La cantante ha vissuto la gravidanza nel massimo riserbo ma sui social aveva annunciato con un tenero messaggio di essere in attesa della sua prima figlia.

Levante

Levante ha partorito: è nata la prima figlia

Levante e Pietro Palumbo sono diventati genitori per la prima volta. La cantante siciliana, più felice che mai, ha annunciato la nascita della sua prima figlia attraverso i social, e in tanti tra fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, le hanno fatto le congratulazioni. Levante ha vissuto i mesi della gravidanza proteggendo al massimo la sua privacy e solo occasionalmente ha postato sui social qualche foto del suo pancione.

L’annuncio della gravidanza

La cantante aveva annunciato di essere incinta con un commovente post dedicato alla sua bambina, a cui aveva scritto: “Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di ‘E questo cuore non mente’ che ti ha portata in giro per l’Italia, (…) Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico.

E quando luglio è terminato è stato il tempo di agosto, nel caldo torrido delle tue radici, ancora in giro nella musica, un tuffo al mare e di nuovo pronti sul van per ricominciare a cantare, suonare, ballare…”, aveva scritto la cantante, e ancora: “Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

