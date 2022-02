Durante la diretta, Antonio Medugno è stato interrogato da Alfonso Signorini riguardo al suo rapporto con Delia Duran. Nei giorni scorsi, la modella si è pericolosamente avvinata al neo-gieffino che l’ha però rifiutata. Il motivo lo spiega lui stesso al pubblico.

Come riporta lanostratv.it, Alfonso Signorini chiede ad Antonio Medugno perchè avesse rifiutato Delia Duran. Il neo-gieffino dichiara: “Delia è bellissima e faccio difficoltà a resisterle…Ci piacciamo, però lei ha messo mano avanti dicendo che è innamorata di Alex e mi ha detto che ci farà pace…Non navigo in questo dubbio…Non voglio sentirmi usato….”

Delia Duran ha preso la parola sottolineando di non voler creare una storia d’amore all’interno del GF Vip 6 perchè ancora innamorata di Alex Belli, sebbene si consideri single. La modella ha però dichiarato che se le telecamere non ci fossero state, avrebbe dato un bacio al bel gieffino perchè molto attratta fisicamente da lui. Infine, Delia Duran ha fatto i complimenti al gieffino: “Antonio è bellissimo…Chiunque si può innamorare…È molto dolce….”

