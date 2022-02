La coppia di Uomini e Donne aveva deciso di passare un romantico San Valentino a Parigi, peccato che si sono ritrovati immersi in una manifestazione che li ha travolti.

Andrea Nicole e Ciprian sono rimasti coinvolti in orde di manifestanti definiti “Convogli della libertà”. Sono gruppi di no-vax che si ritrovano in piazza Champs-Elysées con manifestazioni anche pericolose. La coppia si è trovata proprio nella piazza al momento di questi raduni.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Il racconto social di Andrea Nicole e Ciprian

Come riporta Today: “Migliaia di persone no vax si sono date appuntamento sugli Champs-Elysées e sono scoppiati i tafferugli. La Gendarmeria si è mobilitata e, proprio su quella piazza, si trovavano anche Andrea Nicole e Ciprian, arrivati nella capitale parigina semplicemente per una mini vacanza.“Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì – ha scritto sui social l’ex tronista – sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo”.

Insomma, la coppia è stata letteralmente travolta da questa ondata di manifestanti no- vax mentre voleva passare un San Valentino spensierato all’insegna dell’amore. Nicole e Ciprian se la sono comunque cavata alla fine e forse hanno trovato un po’ di serenità e il modo di festeggiare il loro amore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG