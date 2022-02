La vicenda che ha visto protagonista Delia Duran e Barù, ha fatto infuriare la principessa etiope che si scaglia contro la modella in diretta.

Una vera e propria bufera si è scatenata tra le due queen della Casa. Jessica e Delia Duran non si sono risparmiate tra insulti e litigi ma il motivo è Barù. La modella ha infatti dato un bacio al gieffino per scherzo senza intenzione di creare una storia, ma questo ha ferito la principessa etiope.

Le dichiarazioni di Jessica e Delia

Come riporta lanostratv.it: Alfonso Signorini pone una domanda a Jessica: “C’è il malato immaginario e secondo Delia tu Jessica sei innamorata immaginaia, ti sei fatta un castello? Oppure lei è un po’ troppo invasiva?“. A questo punto la principessa risponde: “Sicuramente non sono innamorata di Barù perchè non c’è nulla di certo, ho un affetto, mi piace perchè non l’ho mai negato, se vedo una mia amica a cui da fastidio un determinato comportamento mio mi fermo, lei mi ha detto non farò nulla che possa infastidirti, tutte queste cose che ha detto sono state dopo. Non la considero un’amica e sono apposto così”.

A questo punto interviene Delia Duran: “Era uno scherzo stavamo sdrammatizzando. Lo so che Jessica ci tiene tantissimo a Barù, non ho nessuna intenzione di fare un rapporto amoroso con lui. Siccome non c’è nessun rapporto tra loro due possiamo permetterci di scherzare“.

Ma la lite va avanti e Jessica non ci sta concludendo con un “non mi fiderò più di te” e un “sei cattiva“. La pace tra le due non sembra essere contemplata almeno per il momento.

