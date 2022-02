Il tennista serbo fa delle dichiarazioni svelando qual è la sua posizione sui vaccini e negando di far parte della categoria no-vax.

Novak Djokovic torna a parlare della sua espulsione dall’Australia in un’intervista alla Bbc. Il tennista si dichiara aperto e favorevole a poter scegliere se fare o meno il vaccino, ma non si ritiene un no-vax. Il campione svela la sua posizione su tutta la questione che lo ha coinvolto negli ultimi mesi.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Djokovic

Come riporta La Gazzetta, Novak Djokovic dichiara: “Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid. Sostengo il diritto di scelta di un individuo. Sono stato espulso dall’Australia perché il ministro ha usato il suo potere discrezionale”.

E ancora: “Ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo”. E sui motivi della sua scelta ha aggiunto: “I principi del processo decisionale sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo o altro. Sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo il più possibile“.

Infine, sostiene che potrebbe vaccinarsi in futuro: “Perché stiamo tutti cercando di trovare collettivamente la migliore soluzione possibile per porre fine al Covid. Non sono mai stato contrario alla vaccinazione. Capisco che a livello globale, tutti stanno cercando di fare un grande sforzo per gestire questo virus e vedere, si spera, una fine presto a questo virus”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG