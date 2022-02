L’attore svela a sua “moglie” i motivi che lo hanno spinto a rientrare nella Casa del GF Vip 6 e sostiene di voler recuperare il suo rapporto proprio con la modella venezuelana.

Nel corso della notte, Alex Belli ha raggiunto Delia Duran in camera chiarendo le ragioni che lo hanno spinto a tornare. Anche se inizialmente, l’attore si è dimostrato quasi spavaldo e disinteressato alla modella, dando quasi più attenzioni a Soleil, poi svela le sue carte.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Alex Belli

Come riporta lanostratv.it: “Sono tornato al GF Vip per recuperare” ha ammesso. Parole che hanno lasciato sbigottita Delia Duran che non ha potuto fare a meno di mostrare i suoi dubbi. L’attrice in puntata è stata molto attaccata per i suoi atteggiamenti disinvolti nei confronti di Barù e Antonio. Alex Belli ha sottolineato alla moglie di aver visto dei gesti che non gli sono piaciuti, giudicati esagerati. “Sei andata in overbooking”, ha detto Alex a Delia Duran.”

A questo però, l’attore non si è rivelato disposto a mettere da parte Soleil creando ancora dubbi nella modella che non sa come prendere la situazione. Rispetto all’inizio, sicuramente l’attore si è dimostrato interessato più a salvare il suo matrimonio che al resto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG