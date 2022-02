Anche Belen Rodriguez ogni tanto perde il controllo, come ha raccontato lei stessa in una nuova intervista. Ecco l’episodio rivelato dalla showgirl.

La showgirl argentina Belen Rodriguez è sempre stata molto schietta e anche istintiva, come lei stessa spesso dimostra, ma questo lato del suo carattere qualche volta ha rischiato di causarle qualche guaio.

Come lei stessa ha dichiarato in una nuova intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Belen ha raccontato di una volta in cui ha perso totalmente il controllo, quando era alla guida. Ecco l’episodio che ha ricordato la modella e conduttrice:

“Purtroppo mi è capitato mentre ero alla guida e non bisognerebbe mai farlo. Sono scesa e ho urlato a una che mi aveva detto delle cose terribili: ‘Ora me le ridici’. Si è proprio spaventata e non credo che lo farà mai più.”

Insomma, Belen Rodriguez come tutti ha avuto un momento di poca lucidità, di cui però si è subito pentita, a quanto pare dalle sue parole.

