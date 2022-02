Il vincitore di Sanremo Blanco, idolo delle nuove generazioni italiane, ha partecipato a un convegno sul cyberbullismo invitando i ragazzi a stare attenti nel condividere dati personali.

Blanco è il cantante del momento: a soli 19 anni ha vinto Sanremo 2022 insieme a Mahmood e da mesi è già l’idolo delle nuove generazioni.

Ecco perché la sua presenza all’evento Cuoriconnessi 2022, con il cyber bullismo, organizzato dalla polizia postale e da Unieuro, è stata davvero importante. Oltre 270mila studenti di tutta Italia hanno partecipato in diretta streaming e le parole di Blanco sono state molto interessanti rispetto al tema così delicato.

Blanco, ovvero Riccardo Fabbriconi, ha detto: “Quando sul web ti vengono tutti addosso non è mai bello, anche se ti dicono che non vai bene in niente, ricordati che quello che fai deve andare bene per te. Credere in te stesso ti dà anche più personalità per reagire.”

Il giovane cantante di “Brividi” ha ricordato quanto sia importante ricordarsi di tenere private le notizie sensibili e tutto quello che fa parte della nostra sfera personale: “Il web è un’arma a doppio taglio è una grande evoluzione che ci ha permesso di rimanere connessi con tutti, ma usato in maniera sbagliata e senza conoscerlo è molto pericoloso. Ricordatevi tutto ciò che è privato tenetevelo per voi, perché non si sa dal web dove finisce, certe cose devono essere solo nostre e poi ricordatevi di rivolgervi agli adulti e alla Polizia se siete in difficoltà. Non postate tutto, è bello avere dei segreti”

