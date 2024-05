Zucchero Fornaciari è finito al centro della polemica per aver saltato la fila all’aeroporto di Fiumicino. Il suo staff risponde alle accuse.

Nella mattinata del 6 maggio, sul sito di gossip Dagospia è apparsa una notizia che ha catturato l’attenzione: Zucchero Fornaciari ha saltato la fila in aeroporto, superando anche persone con disabilità.

La notizia ha fatto esplodere la polemica, facendo insorgere il popolo di internet, ma a distanza di poche ore dall’accaduto, lo staff del cantante ha deciso di rispondere alle accuse. Scopriamo cos’è successo nell’aeroporto di Fiumicino e il motivo per cui il cantautore ha saltato la coda.

Zucchero nella bufera: l’accusa dei passeggeri

Il sito Dagospia riporta: “Zucchero è passato davanti a tutti, comprese le persone in carrozzina, tra i mugugni degli altri passeggeri“. Insomma, pare proprio che il gesto del cantante abbia generato del malcontento tra i presenti.

Ma cos’è accaduto? Il giornale Today ha contattato l’ufficio stampa dell’artista per avere una dichiarazione, che ha prontamente smentito la notizia.

Zucchero

Nel corso della serata, invece, lo staff del cantante ha pubblicato una nuova nota con cui ha chiarito l’accaduto.

Zucchero si difende dalle accuse: “Non sono state violate le regole”

Con una nota, lo staff di Zucchero “Sugar” Fornaciari ha chiarito: “Con riferimento a quanto pubblicato oggi su Dagospia, in merito a Zucchero “Sugar” Fornaciari, si precisa che il pre-imbarco dell’artista e del suo entourage era stato pianificato per lo svolgimento a bordo di alcune attività per conto di ITA Airways, che non hanno in alcun modo inciso sul ritardo iniziale dell’imbarco del volo. Né l’artista né il suo entourage oggi hanno abusato della loro veste e men che meno violato e ignorato regole e persone“.

Sarà bastato il chiarimento a spegnere la polemica? L’artista è salito a bordo per primo per fare qualche sponsorizzazione a ITA Airways?