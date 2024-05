Chiara Ferragni si è goduta una notte indimenticabile a Los Angeles mentre l’agenzia che si occupava della sua immagine l’ha scaricata.

Chiara Ferragni si è recentemente goduta del tempo a Los Angeles con i suoi amici più stretti. Tuttavia, la sua serenità apparente nasconde una realtà professionale complessa. Infatti, il noto brand Pantene ha deciso di interrompere la collaborazione con Ferragni. Questo colpo professionale si aggiunge alla perdita più significativa. Oltre a Pantene, ad aver scaricato l’influencer è anche l’agenzia di comunicazione Community, che si stava occupando della crisi d’immagine dell’influencer.

Chiara Ferragni, tra scandali e problemi professionali

L’influencer è sempre più sola di fronte alla crisi reputazionale scatenata dal caso del pandoro Balocco.

Infatti, la Ferragni sembra non aver accolto i consigli prospettati per salvaguardare la sua figura di imprenditrice digitale dati dall’agenzia di comunicazione, che ha preso la decisione di scaricarla. Questa situazione evidenzia le sfide che Ferragni dovrà affrontare nel navigare le complessità del mantenere una personalità pubblica amata e rispettata.

Chiara Ferragni

Questo si aggiunge alla mole di problemi, professionali e personali, che Chiara è chiamata ad affrontare, dalla crisi d’immagine alla separazione dal marito Fedez.

Ma intanto l’influencer cerca di godersi un momento di relax e svago con i suoi amici a Los Angeles.

Chiara Ferragni in cerca di svago a Los Angeles

Chiara Ferragni ha trascorso qualche giorno a Los Angeles insieme ai suoi amici più cari, e ha persino deciso di festeggiare il compleanno in anticipo con una festicciola tra amici.

Oltre alla torta, Chiara ha festeggiato i suoi 37 anni godendosi una serata divertente scatenandosi in pista. Intanto la Ferragni ha fatto ritorno in Italia, dove festeggerà il compleanno con gli amici più cari e, soprattutto, i suoi figli, mentre Fedez si trova a Roma per la causa contro il Codacons.

Come deciderà di festeggiare i suoi 37 anni l’influencer?