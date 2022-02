La popstar parla della sua ritrovata relazione con Ben Affleck, un amore che non è mai finito e che è tornato più forte di prima. Ecco cosa ha detto.

L’amore è ancora più dolce la seconda volta per Jennifer Lopez e Ben Affleck, per la gioia di tutti i loro super fan che gioiscono alle parole della popstar internazionale.

Jennifer Lopez ha parlato con la rivista People in una nuova intervista, svelando anche qualche dettaglio della sua relazione e di come non è mai stata migliore. La cantante attribuisce parte della sua felicità attuale al ricongiungimento con Ben Affleck, con il quale ruppe la prima relazione nel 2004, per poi tornare insieme lo scorso anno.

“Sono così fortunata, felice e orgogliosa di stare con lui. È una bellissima storia d’amore, abbiamo avuto la fortuna di avere una seconda possibilità.”

La due volte candidata ai Grammy ha ammesso che lei e la star Ben Affleck non erano molto convinti di riprendere a frequentarsi, per via della paura dell’attenzione mediatica: “Avevamo un po’ di paura. Nel 2004 eravamo ingenui e la nostra relazione è stata un po’ calpestata. Siamo più grandi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza”

Jennifer Lopez sta cercando di tutelare al meglio questo ritrovato amore con il suo Ben, cercando di essere più riservata sulla sua vita privata: “Eravamo entrambi tipo, ‘Wow, siamo così felici e non vogliamo che niente di tutto ciò entri in gioco di nuovo’. Abbiamo figli ora e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose. Siamo così protettivi perché è un momento così bello per tutti noi. Quando trovi qualcuno e lo ami davvero, davvero e hai una seconda possibilità? È una cosa davvero rara, preziosa, bellissima e non la diamo per scontata”

Riproduzione riservata © 2022 - DG