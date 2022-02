La cantante salentina Emma Marrone è pronta per Sanremo 2022, ma non dimentica mai i suoi affetti familiari. Ecco i bellissimi auguri alla mamma.

A Sanremo 2022 tra i Big ci sarà anche Emma Marrone, pronta per esibirsi questa sera sul palco dell’Ariston. Ma prima della gara, la cantante non può fare a meno di fare degli auguri molto speciali.

Nella giornata di oggi, lontana da casa perché in Riviera Ligure, Emma ha voluto dedicare un augurio speciale alla mamma per il suo compleanno. Maria Marchese, questo è il nome della madre della cantante salentina, oggi compie gli anni e anche da lontano la sua bambina ha sempre un pensiero per lei: ““Mamma mi diceva sempre siamo come angeli” Buon compleanno amore mio grande!Sei una donna straordinaria..Ti amo da vivere …“

Per chi segue Emma lo sa bene: la cantante è molto legata alla sua famiglia, con la quale passa molto del suo tempo libero sia in Puglia che a Roma, dove vive ormai da 10 anni.

Emma è nata a Firenze, ha trascorso l’infanzia a Sesto Fiorentino per poi tornare insieme alla famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce, città natale dei genitori, mamma Maria e papà Rosario, amante della musica, e il fratello.

