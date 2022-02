Un inizio emozionante per Amadeus, che ha aperto poco fa la nuova edizione del Festival di Sanremo, con parole molto commoventi e un ringraziamento speciale.

Inizia ufficialmente la 72° edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus che ha aperto la kermesse scendendo dalle scale dell’Ariston commosso.

Il conduttore si è commosso salendo sul palco, vedendo il pubblico in sala, che mancava dal 2020. Con delle bellissime parole ha aperto Sanremo 2022: “Bentornati. O è l’età, sto per compiere 60 anni, o è la presenza di questo pubblico: questo mi commuove. Ci siete mancati tantissimo! Non si inizia mai con i ringraziamenti, ma ci tengo a ringraziare la Rai perché organizzare cinque serate è un lavoro pazzesco, incredibile. Di cuore ringrazio tutti i reparti della Rai”

Grande emozione in teatro, un applauso lunghissimo da parte del pubblico, che non vede l’ora di vedere cosa succederà in questa prima speciale serata di Sanremo 2022.

Che gioia rivedere il pubblico in sala 🥺#Sanremo2022 pic.twitter.com/bGOV9MbhpS — Rai1 (@RaiUno) February 1, 2022

