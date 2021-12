La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, ha appena annunciato la sua prima gravidanza, con un post su Instagram. Ecco cosa ha detto.

Notizia dell’ultimo minuto: Francesca Ferragni è incinta. La sorella della famosissima influencer ha appena dato l’annuncio tramite Instagram, con una foto che mostra il suo piccolo pancino.

La sorella maggiore di Chiara Ferragni ha svelato il suo piccolo segreto, ovvero la sua dolce attesa! Per la prima volta, lei e il compagno Riccardo Nicoletti aspettano un bebè e lo annunciano proprio durante il periodo natalizio con una foto che ritrae lui baciare il pancino di lei: “Non solo panettoni”

Una notizia bellissima, che arriva in un periodo non proprio sereno per la famiglia Ferragni: Chiara e Fedez, infatti, sono isolati perché positivi al Covid-19, ma l’influencer ha subito condiviso una storia per augurare tanta gioia alla sua sorellona maggiore: “In questo periodo di m**da, una notizia stupenda”

Francesca Ferragni non è propriamente un’influencer come la sorella Chiara e come Valentina Ferragni, che segue di più le orme della sorella. La primogenita Ferragni, infatti, ha seguito le orme del papà Marco facendo la dentista. Ovviamente, facendo parte di una famiglia così famosa, anche lei è seguitissima sui social, infatti i suoi follower stanno già mandando tantissimi commenti di auguri ai due neogenitori.

