Si è spento a soli 52 anni Hugo Maradona, fratello del leggendario calciatore, scomparso da poco più di un anno

Non c’è pace per la famiglia Maradona: si è spento Hugo, fratello del celebre numero dieci argentino. Secondo quanto trapelato, il decesso sarebbe avvenuto poco prima di mezzogiorno. Hugo viveva in Italia, a Monte di Procida, in provincia di Napoli, proprio a due passi dalla città per la quale Diego era come un Dio. Sembra che a stroncare Hugo sia stato un arresto cardiaco, come scrive la Gazzetta dello Sport: il quotidiano online aggiunge che al loro arrivo i sanitari del 118 ne hanno solo potuto constatare il decesso.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Diego Armando Maradona

Riproduzione riservata © 2021 - DG