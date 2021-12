La gieffina svela a Katia Ricciarelli che, prima di uscire dalla Casa del GF Vip 6, Biagio le avrebbe detto una cosa molto importante che cambia molte cose per lei.

Dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan era visibilmente scossa e triste. Parlando con le proprio coinquiline rivela un frase che le avrebbe detto il gieffino prima di lasciare la Casa. Questo lascia la gieffina nello sconforto ma anche con tante speranze per un futuro insieme.

Miriana Travisan a Katia: “Biagio mi ha detto che mi ama”

Miriana Trevisan è stata consolata da Katia Ricciarelli che l’ha vista triste per l’uscita di Biagio D’Anelli: “Mi dispiace che sia andata così ma devi essere contenta che rimani, no? Poi magari rientra come è successo a te”. Dopo un primo momento di dialogo tra le due in cui l’ex showgirl non risponde per la commozione, Miriana rivela un dettaglio: “Quel litigio è stato un modo per unirci molto” e dopo una pausa la gieffina dichiara: “Mi ha detto ti amo“. Poi riprende: “Anche io lo amo, è strano in così poco tempo ma… questo è il nostro modo”.

I due si sono dunque dichiarati amore e questo vuol dire che si vedranno anche dopo il GF Vip 6. La loro storia continuerà anche al di fuori del reality? Intanto, nella prossima puntata Biagio sarà tra gli ospiti in studio.

