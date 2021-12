Un comunicato pubblicato da poche ore fa maggiore chiarezza sullo stato di salute della Principessa Charlene di Monaco e su quando potrà tornare alla normalità.

Lenta sta procedendo la guarigione della Principessa Charlene di Monaco, il cui stato di salute è stato divulgato da un comunicato del Palazzo Reale. La moglie del Principe Alberto di Monaco si sta riprendendo pian piano ma ci vorranno mesi prima che possa considerarsi guarita del tutto.

Il comunicato ufficiale del Palazzo Reale

“Il palazzo desidera condividere le seguenti informazioni riguardanti la salute di Sua Altezza la Principessa Charlene: la Principessa Charlene si sta riprendendo in modo soddisfacente e rassicurante, sebbene siano necessari ancora alcuni mesi prima che la sua salute raggiunga la guarigione completa”.

Questo il comunicato ufficiale, riportato da Fan Page, che aggiorna lo stato di salute di Charlene di Monaco. A novembre era tornata a casa, felice di riabbracciare i figli dopo l’operazione e mesi lontana da casa. Purtroppo però, come poi dichiarato dal Principe Alberto, dopo poche ore la Principessa ha mostrato evidenti segni di malessere. Non stava ancora bene e ci vorrà un po’ perchè sia pronta a tornare alla sua vita e alla normalità. In ogni caso, le cure procedono lente ma sicure e soddisfacenti, Charlene si riprenderà lentamente ma bene.

