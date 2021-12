Costantino commenta la nomination di Barù, suo nipote, e poi fa una battuta sul fratello delle sorelle Selassiè entrato per salutare Lulù e Jessica ancora nella Casa.

Costantino Della Gherardesca commenta la situazione del nipote Barù che è in nomination. In queste ore infatti, il food influencer è stato messo alla gogna sui social per aver nominato Miriana Trevisan. Costantino poi commenta in modo ironico e sfacciato il fratello delle Selassiè parlando di “gay radar”.

Le dichiarazioni di Costantino Della Gherardesca

“Mi sto sto segnando i nomi delle eleganti signorine che stanno discriminando Barù al GF Vip 6“. Queste le parole di Costantino Della Gherardesca che difende l’onore di suo nipote Barù, dagli attacchi delle fan di Miriana Trevisan. In tanti hanno commentato al tweet con messaggi di sostegno al food influencer che, fuori dalla Casa, è molto apprezzato dal pubblico.

Mi sto sto segnando i nomi delle eleganti signorine che stanno discriminando Barù al #gfvip6 — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) December 27, 2021

Poi sposta l’attenzione sul fratello delle principesse Selassiè e dichiara: “Le due nipoti del Negus hanno un fratello, Christian, nipote di sesso maschile di Ras Tafari: il mio gaydar si è tinto dei colori della bandiera etiope e sta trasmettendo Blood & Fire”. Ecco il post:

Le due nipoti del Negus hanno un fratello, Christian, nipote di sesso maschile di Ras Tafari: il mio gaydar si è tinto dei colori della bandiera etiope e sta trasmettendo Blood & Fire. #gfvip — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) December 27, 2021

