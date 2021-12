Barù, il food influencer, fa una confessione ai suoi compagni d’avventura sulle sue preferenze sessuali e chiarisce le cose.

Barù fa una confessione piuttosto piccante a Nathaly Caldonazzo riguardo la sua sessualità. Il food influencer ha avuto diverse fidanzate alcune note e altre meno ma sempre donne. Ma proprio lui in realtà svela qualcosa di inedito alla sua coinquilina che rimane a bocca aperta.

Le dichiarazioni di Barù

“Chiacchierando con Nathaly Caldonazzo, che ha sentenziato come “gli uomini stanno passando all’altra sponda”, ha risposto tranchant: “Infatti io sono fluido. Prendo quello che viene”. L’attrice gli chiede se è serio, considerando la lunga lista di ex fidanzate (alcune anche molto famose), e lui continua: “Mi piace l’anima delle persone”. Confessa però di avere un “problema con l’uccello”. “Non ti piace?” chiede ancora Nathaly e lui risponde: “No, ma il mio sì”.

Questo è quanto riporta Today sulle dichiarazioni di Barù alla sua coinquilina. Il food influencer ha avuto diverse fidanzate da Victoria Calbello a Maria Carla Boscono top model. La new entry ha portato una ventata di praticità e sincerità all’interno della Casa del GF Vip, anche se non tutti hanno apprezzato. Barù si trova attualmente in nomination, come andranno le cose per lui?

