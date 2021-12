L’opinionista del GF Vip 6, critica il comportamento di Sophie Codegoni verso l’amica Jessica Selassiè: l’ex tronista non le ha detto chiaramente che gli piaceva Alessandro Basciano.

Nella puntata di ieri al GF Vip 6, si è affrontata la nascita di un nuovo triangolo amoroso tra Sophie, Jessica e Alessandro. Sonia Bruganelli si scaglia contro l’ex tronista di Uomini e Donne per non essere stata chiara con l’amica Selassiè riguardo il suo interesse per Basciano.

Le dichiarazioni di Sophie e di Sonia Bruganelli

“Mi è stato chiesto ti piace Alessandro quando io ci avevo fatto una partita a biliardo il secondo giorno, se me lo chiedi adesso ti dico sì, tornassi indietro, dopo due ore che lo conosco, direi ancora di no”. Queste la parole di Sophie Codegoni riportate da Today.

Sonia Bruganelli, a questo punto, interviene e dichiara: “Però perdonami ti piace o non ti piace è un altro discorso, però alla tua amica ad un certo punto secondo me tu avrei dovuto dirgli guarda Alessandro ha un interesse per me, mi dispiace ma io ho piacere a stare insieme a lui quindi non mi chiedere di rinunciare a lui anche perché non c’è scritto da nessuna parte che bisogna farlo“.

L’ex tronista risponde: “Su questo ho chiesto scusa molte volte perché mi dispiace e credo tanto nell’amicizia. Ne ho parlato anche con Manila probabilmente prima di mentire a Jessica stavo mentendo a me stessa”.

