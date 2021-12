Nella puntata di ieri del GF Vip 6, c’è stato un ulteriore confronto/scontro tra Soleil e Alex Belli dopo il quale l’attore si sfoga sui social.

Un duro confronto si è consumato nell’ultima puntata del GF Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge. La modella italo-americana proprio non vuol sentire ragioni e si scaglia contro l’attore e sua moglie Delia. Dopo il loro incontro, Belli manda un messaggio social indirizzato proprio a lei.

Le dichiarazioni di Alex Belli

“Abbiamo una cosa in comune Sole. Io sto gestendo la mia vita e questa spettacolarizzazione non ha assolutamente senso, se non che siamo all’interno di un sistema mediatico che ci ha travolto. Detto questo non hai fatto i conti con la ‘variante Belli’, che è quella che vuole mettere un punto a tutto questo. Un punto l’ho messo e continuano a volerci dividere e metterci contro. Però io non sono contro nessuno, figuriamoci se sono contro di te, non lo farei. Ricordati che non ti odio, sto soltanto gestendo la mia vita e siamo in un vortice mediatico“. Queste le parole di Alex Belli a Soleil, riportate da 361 Magazine.

Dopo il confronto con la gieffina, l’attore si sfoga sui social e dichiara: “Mi dispiace per chi vuole risposte con Odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente! Alex Belli”. Ecco il post:

Mi dispiace per chi vuole risposte con Odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente!! #alexbelli — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 28, 2021

