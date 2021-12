Fabrizio Corona svela cosa pensa delle accuse che Nina Moric ha orchestrato su Belen Rodriguez, “complice” suo figlio che successivamente ha smentito tutto.

Fabrizio Corona interviene sulle accuse che Nina Moric ha mosso a Belen riguardo il figlio Carlos Maria. La modella ha infatti pubblicato sui social alcuni messaggi privati tra la showgirl argentina e Carlos in cui Belen avrebbe chiesto di baciarla al figlio di Nina. Queste accuse sono state smentite poi dallo stesso Carlos.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Nina Moric

“Regalo di Natale di Nina Moric. Ricordatevi cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei”. Così Fabrizio Corona ha commentato le accuse di Nina Moric a Belen, sul suo Instagram.

L’ex paparazzo si riferisce ad un episodio avvenuto lo scorso anno, in cui la modella ha accusato Corona di averla minacciata di picchiarla. Le dichiarazioni della Moric sono state fatte a Live: Non è la D’Urso e Fabrizio era in collegamento al telefono quando ha chiesto alla conduttrice di interrompere l’intervista. A quanto sembra, le accuse rivolte a Belen sono state smentite da Carlos Maria. Secondo il figlio della Moric e Corona i messaggi non erano i suoi e lui non centra nulla con questa storia.

Riproduzione riservata © 2021 - DG