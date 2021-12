Katia Ricciarelli parlando con Manila, commenta in modo decisamente negativo le sorelle Selassiè e le definisce “carognette”.

Si conosce già l’antipatia che Katia Ricciarelli prova per le sorelle Selassiè ma questa volta le apostrofa in modo davvero negativo. Parlando con Manila, l’artista prende di mira Lulù nello specifico ed esalta Sophie. Le parole della Ricciarelli non sono andate giù a una parte consistente del web.

Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli

Come riporta Blogtivvu, Katia Ricciarelli dichiara a Manila: “ Voglio vedere quando sono nominabili. E’ una carogna (Lulù) non so Manuel come fa a stare con lei… tre carognette sono! “. A questo punto l’ex Miss Italia afferma: “Io non ho mai parlato male di nessuno. La più buona è Sophie“. L’artista però non molla e rincara la dose: “Vuoi mettere Sophie con quelle tre cose lì?”.

Insomma l’antipatia di Katia per le principesse etiopi è abbastanza evidente ma forse il tenore è stata troppo dura nei loro confronti e il web non lo tollera molto. Sopratutto Lulù poi è molto amata dal pubblico e questo non va a favore della Ricciarelli. Ci saranno delle risposte su queste dichiarazioni nella prossima puntata? Clarissa fuori dalla Casa interviene sempre in modo abbastanza graffiante, verrà interpellata su Katia?

