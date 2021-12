L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ricevuto una delle gioie più grandi, la sua compagna è incinta e presto diventerà papà per la prima volta.

Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram, Antonio Moriconi diventerà papà. Lui era un corteggiatore di Teresa Langella che alla fine però ha scelto Andrea Dal Corso. Anche l’ex volto di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore con Iulia Sciumè.

Le parole di Antonio Moriconi su Instagram

“La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa profondamente. La vita è troppo breve per negare al proprio cuore il piacere di cadere in qualcuno, e donargli la propria anima. Perché vivere davvero vuol dire scegliere, scegliere in cosa credere e per cosa vivere e voi siete la mia scelta e il mio regalo più bello fino alla fine dei tempi e dopo.”

Con questo post sui social, Antonio Moriconi annuncia che diventerà presto papà grazie all’amore che lo lega a Iulia Sciumè. Nella foto vediamo l’ex corteggiatore con in braccio il suo cagnolino e la mano della compagna tiene il test di gravidanza con il risultato. Ecco il post:

