Questa sera Roberto Mancini riceverà il Tapiro D’Oro per i risultati dell’Italia alle qualificazioni per i Mondiali, ma l’allenatore ci crede ancora.

Questa sera su Canale 5, alle ore 20.35, andrà in onda come tutte le sere Striscia La Notizia, una puntata in cui Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro D’Oro speciale. Il prescelto stavolta è Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana, che ancora non si è qualificata per i Mondiali del 2022.

L’inviato di Striscia Valerio Staffelli ha intercettato il ct e gli ha lasciato il premio televisivo, il famoso Tapiro D’Oro. Roberto Mancini si è dichiarato fiducioso per il Camponato Mondiale, infatti per lui c’è ancora una speranza di andare in Qatar l’anno prossimo: “È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite. In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo”

Dopo il successo all’Europeo 2021, tutti si aspettando che l’Italia passi per partecipare ai Mondiali 2022 e Roberto Mancini lo sa bene e sente questa pressione.

Non ci resta che attendere il mese di marzo, quando si terranno i playoff dei Mondiali Qatar 2022, dove l’Italia è stata inserita nel percorso C e affronterà in semifinale la Macedonia del Nord il prossimo 22 marzo.

