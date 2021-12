Un intruso armato è stato arrestato sabato nel parco del Castello di Windsor mentre la regina Elisabetta festeggiava il Natale. Ecco cosa è successo.

Un Natale movimentato per la famiglia Windsor e la Regina Elisabetta: un giovane 19enne, Jaswant Singh Chail, si è introdotto armato nel Castello di Windsor con l’intento di uccidere la Regina.

Elisabetta II e alcuni membri della famiglia reale, tra cui il principe Carlo e Camilla, duchessa di Cornovaglia, hanno festeggiato il Natale al castello. Ma a sconvolgere i loro momenti di festa è stato un ragazzo di 19 anni di Southampton, che è stato arrestato e preso in custodia. Gli agenti hanno trovato una balestra dopo aver perquisito l’uomo, un’arma quindi portata con sé per compiere qualche gesto estremo.

Il sovrintendente della polizia della valle del Tamigi Rebecca Mears ha dichiarato: “Possiamo confermare che i processi di sicurezza sono stati attivati ​​pochi istanti dopo che l’uomo è entrato nel parco e non è entrato in nessun edificio“

A quanto pare, però, il ragazzo avrebbe annunciato già le sue “gesta” in un video pubblicato online. Lunedì, la polizia britannica ha detto che sono state aperte le indagini su un video collegato proprio al giovane. Il video, che è stato ottenuto dal The Su , mostra un individuo mascherato che impugna una balestra e si rivolge alla telecamera con voce distorta, dicendo di voler “assassinare” la Regina: “Questa è una vendetta per coloro che sono morti nel massacro di Jallianwala Bagh del 1919. È anche una vendetta per coloro che sono stati uccisi, umiliati e discriminati a causa della loro razza”

Per fortuna, qualsiasi tragedia è stata sventata e la Regina è salva e può continuare a trascorrere bei momenti con la sua famiglia, nonostante questo sia stato il primo Natale senza suo marito Filippo.

