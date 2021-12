L’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini è stato ricoverato a Udine d’urgenza, ora è in terapia intensiva.

L’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini, 80 anni, è stato portato d’urgenza all’ospedale a Udine, sottoposto a un intervento chirurgico. Zamparin è sto portato all’ospdale dopo una complicazione improvvisa e adesso si trova in terapia intensiva.

Un periodo davvero negativo per la famiglia Zamparini che lo scorso ottobre ha dovuto vivere la tragedia della perdita del figlio Armando, trovato morto in una stanza a Londra. Al momento, Zamparini non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sarebbero gravi.

Maurizio Zamparini è andato ormai in pensione da un po’ dalla sua vita sportiva, anche se tempo fa si parlava di un suo interesse verso la Triestina, poi smentito da lui stesso.

Ora si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

