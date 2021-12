La giovane coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni ha festeggiato il primo anno insieme con un romantico viaggio. Ecco dove sono andati i beniamini di Amici.

La ballerina Giulia Stabile e il cantante idolo dei giovani Sangiovanni sono ancora una coppia, dopo un anno dall’inizio della loro relazione durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi. I due, seguitissimi sui social network, non parlano molto della loro vita privata, ma ogni tanto rallegrano i fan con qualche contenuto che li vede insieme.

In queste ore, probabilmente per festeggiare il loro anniversario d’amore, la coppia è a Barcellona per un viaggio di piacere, come si vede dalle loro stories su Instagram. I due ragazzi sono davvero adorabili insieme, e pare che ora vogliano cominciare una convivenza.

Infatti, sembra che il magazine Gente, nell’ultimo numero in edicola, abbia sorpreso Sangiovanni e Giulia tra le vie di Roma, che cercavano casa, come hanno spiegato alcuni ben informati.

Giulia e Sangiovanni formano una delle coppie dello spettacolo tra le più belle ed amate, soprattutto dai più giovani. Lei, giovanissima, classe 2002 abita a Roma, lui, classe 2001, abita a Vicenza. Forse ora, dopo un anno d’amore, i due ragazzi hanno pensato di poter intraprendere un percorso di vita insieme a Roma, andrà davvero così?

