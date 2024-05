Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne fa discutere: Tina Cipollari ha perso la pazienza con la tronista per via delle segnalazioni su Mario.

Continua a far discutere il trono di Ida Platano a Uomini e Donne. Dopo lo sfogo dei giorni scorsi della donna sui social, i telespettatori hanno assistito ad una puntata decisamente infuocata in studio con Tina Cipollari che non ha lasciato scampo alla tronista per via del suo modo di comportarsi anche dopo l’ennesima segnalazione per un suo corteggiatore, Mario. L’opinionista non ha badato a modi e toni.

Uomini e Donne, Tina azzera Ida

Ormai da diverse puntate di UeD stanno andando avanti le “indagini” di Gianni e Tina verso l’ennesima segnalazione su Mario, corteggiatore di Ida. Proprio le ultime scoperte degli opinionisti hanno portato la Cipollari ha scagliarsi contro la tronista che, probabilmente, sta “chiudendo gli occhi” davanti all’evidenza dei fatti.

“Tu devi essere sincera con te stessa. Se tu dici ‘io so come lui è e lo voglio accettare’. Se tu devi fare questa figura… che abbocchi a queste cose”, ha detto urlando l’opinionista. “Ma la dignità dove ca**o ce l’hai? Dove ce l’hai la dignità? Quante prove devi avere? Questa donna dice così, dice che era vestita così e poi tac, esce così. Tu credi che lui stia chattando ecc e che non sa il cognome di questa persona? Tu ti frequenti con una persona e non sai il cognome?”.

Di seguito anche un post Instagram del programma con lo sfogo dell’opinionista verso la tronista:

Le reazioni del web

La fortissima reazione di Tina non è certo passata inosservata, ai presenti ma anche al mondo social. Sul web, infatti, tantissimi utenti hanno voluto condividere il proprio pensiero sulla situazione andando a schierarsi con la Cipollari. “Stima per Tina che ha detto tutto cose giuste”, si legge tra i commenti. “Applausi a scena aperta per la Cipollari che ha perfettamente ragione”.

Insomma, la maggior parte delle persone crede che l’opinionista abbia fatto bene a reagire in questo modo verso Ida per cercare di svegliarla e metterla davanti all’evidenza su Mario che, forse, potrebbe non essere esattamente quello che fa vedere quando si trova negli studi del noto programma guidato da Maria De Filippi.

Tina e Gianni hanno utilizzato l’esterna di Pierpaolo ed Ida per dimostrare ancora una volta che Mario nella difesa a se stessa ha mentito e che esiste uno modo per falsificare l’orario delle foto ingannando di nuovo Ida.

Sherlock e Watson.#uominiedonne pic.twitter.com/U4dYcfAhvX — Tiresia 🌪️🩸 (@ilCassandro) May 2, 2024