L’ex gieffina svela che l’attore ha detto una bugia sul fatto che ha scartato le sue foto come modella, dicendo che voleva incontrarla proprio per farle degli scatti.

Federica Calemme sbugiarda Alex Belli che, secondo quando riporta la gieffina, sostiene di aver avuto delle sue foto e di averle scartate. La modella sostiene invece di non aver mai dato nessun materiale all’attore e che lui stesso l’avrebbe chiamata per farle delle foto.

Le dichiarazioni di Federica Calemme

Federica Calemme, come riporta Blogtivvu, dichiara: “Io non sono mai stata la musa di Alex Belli. Io ho sentito anche questa storia che in agenzia aveva avuto delle foto mie che lui aveva scartato. Non è vero! Io non ho mai mandato delle foto a lui. Anzi lui su Instagram mi segue, mi ha scritto… ho le chat e voleva incontrarmi a Milano per fotografarmi ma non c’è mai stata l’occasione. Lui voleva fotografarmi ma non ci è riuscito, mi ha scritto lui.“

Stando a quanto dice la gieffina, non è vero che Alex Belli avesse delle foto su di lei ma che, anzi, l’attore le avrebbe chiesto degli scatti che non sono mai stati fatti. Qual è la verità? Intanto, fuori dalla Casa, la bella modella si vive felicemente la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi.

