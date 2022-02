Dopo la puntata in cui in studio viene mandato un video di Giorgio Manetti per Gemma, la dama torinese fa una rivelazione e torna a parlare della loro storia.

In occasione di un’intervista ai microfoni del settimanale Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti. Il motivo è l’ultimo video del “Gabbiano” mandato in onda nello studio del dating show. La sua apparizione ha travolto di nuovo la dama torinese che ha rivissuto delle forti emozioni.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Gemma Galgani

Come riporta lanostratv.it, Gemma Galgani parla dell’effetto che le ha fatto rivedere Giorgio Manetti in studio: “Nel rivederlo mi è quasi mancato il fiato, d’altronde è stata la storia di Uomini e Donne.” La dama torinese poi torna a parlare della loro storia e spiega perchè accettasse altre signore per Giorgio: “Ero soggiogata dalla paura di perderlo“.

E così Gemma si è visibilmente emozionata, in studio, l’intervento del suo ex amore le ha fatto venire le lacrime agli occhi. D’altronde la dama si è sempre dichiarata molto innamorata del “Gabbiano” anche se lui non lo era. La loro storia è un capitolo archiviato? Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne? Intanto si dice che il volto del dating abbia una storia con l’ex di Paolo Brosio, non ancora confermata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG