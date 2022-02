In una storia Instagram postata da Cristina Marino, si vede la piccola Nina Speranza mentre è completamente assorta a guardare il padre in Doc 2.

Il video è tenerissimo e ha fatto emozionare tutti, la piccola Nina Speranza in piedi incollata allo schermo della TV mentre guarda recitare il papà, Luca Argentero, in Doc 2. La moglie Cristina Marino non poteva che immortalare per sempre questo fantastico amore della figlia verso l’attore.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

La piccola Nina è incantata mentre guarda il papà alla TV

Come riporta Today: “Lei è la piccola Nina Speranza, figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, ripresa dalla sua mamma mentre guarda incantata davanti alla tv il volto in primo piano del suo papà. “First supporter” scrive la modella a corredo del tenero video pubblicato tra le storie Instagram dove anche un cuore rosso conferma l’amore di una famiglia unitissima.” Insomma, la piccola è giù innamorata del suo papà e non perde un secondo per stare con lui anche quando è lontano.

La moglie dell’attore ha subito di recente un grave lutto, dal quale si sta faticosamente riprendendo. E’ morto il suo papà, proprio per questo Luca Argentero, che doveva essere ospite a Sanremo 2022, ha abbandonato il Festival per stare vicino a sua moglie.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG