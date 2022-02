Il food blogger si infuria con l’ex Miss per aver fatto un’imitazione particolare a Davide, definendo razziste le azioni della gieffina ma lei replica duramente.

Barù accusa Manila Nazzaro di razzismo per aver imitato la parlata cinese a Davide. Questo gesto non è andato giù al food blogger che si è scagliato contro l’ex Miss. Di contro però, la gieffina si difende con le unghie e con i denti e la lite si fa accesa.

Le dichiarazioni di Barù e la replica di Manila

Come riporta Blogtivvu: Barù sbotta con Manila per aver imitato la parlata cinese: “E’ una battuta simpatica? Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì. Un po’ come quando tu ti dissoci quando io dico che una sta ingrifata, io da questa cosa qui. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta. Stai facendo il verso di come parla un immigrato in Italia che magari si è fatto il cul*. Magari un cinese la vede così. “

Immediata la risposta dell’ex Miss: “Imitare una parlata cinese è simpatica. Razzista? Ma smettila! Che stai dicendo… Scusami, la cultura orientale nei massaggi è la numero uno. Ma va, ma mica è un verso offensivo… ma poi perché dovrei offendere una parlata. Ho tantissimi amici cinesi che vivono a Roma che hanno questa parlata. Come gli americani… tipo la mia amica Justine Mattera che parla così, mica offendo tutti gli americani?“

