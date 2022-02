I due piccioncini hanno finalmente deciso di gridare al mondo la loro relazione. Dopo anni d’amore Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni sono usciti allo scoperto e hanno postato la loro prima foto social insieme. La loro storia era già nota ma la coppia ha sempre evitato di fare le cose in modo plateale.

Negli ultimi giorni, sul profilo Instagram di Teresa Magni sono uscite diverse foto insieme al suo fidanzato Leonardo Pieraccioni. La loro relazione dunque ormai è alla luce del sole ma perchè ora? Dopo tanto riserbo potrebbe esserci in ballo un matrimonio o qualcosa del genere? In ogni caso, i due sembrano sempre più innamorati e felici.

Come riporta Gossip e Tv: “Al momento però non convivono: Pieraccioni e Teresa preferiscono preservare i propri spazi e la propria indipendenza. Una scelta dettata forse anche dalla paternità di Leonardo Pieraccioni: il regista e attore ha una figlia, Martina, di undici anni, che ama alla follia.” Ecco le foto:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram