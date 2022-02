Anche la conduttrice si pronuncia sulla questione che gira sul web in queste ore riguardo le parole che Davide Maggio ha rivolto sulle gambe della cantante.

Anche una delle conduttrice più amate della tv, si pronuncia su quelle “gambe importanti” che ha dato inizio a una polemica sul body shaming. Antonella Clerici si dichiara a favore di Emma Marrone e condanna Davide Maggio per aver lanciato un messaggio sbagliato alle ragazze.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Antonella Clerici

Come riporta Today, Antonella Clerici sbotta in diretta a E’ sempre mezzogiorno difendendo Emma Marrone dalle parole di Davide Maggio sulle calze a rete. La conduttrice dichiara: “Mi ha colpito molto questa storia, il bodyshaming fatto ad Emma Le è stato detto ‘se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete’. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete, esattamente il contrario. A parte che Emma era elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, questo è un brutto messaggio per le ragazze”.

La conduttrice continua: “Già le ragazze si sentono molto inadeguate. Ragazze ricordatevi che è l’unicità che fa la differenza, non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte. Bisogna essere diverse. Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni e questa è stata forse la mia forza. Mi raccomando siate uniche e voletevi bene per quello che siete, senza trope storie inutili, che tanto non si può piacere a tutti. Chi la vuole cruda, chi la vuole cotta. Fregatevene”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG