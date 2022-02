Sembra proprio che nella Casa del GF Vip 6, ormai tutti sappiano che cosa è davvero successo tra Delia e Barù ma un nuovo particolare emerge dalla gieffina.

Parlando con Nathaly, Delia Duran ammette di aver baciato Barù ma per un motivo che nessuno si poteva aspettare. Una ripicca a Jessica quella architettata dalla modella venezuelana da cui lo stesso food blogger sembra voler prendere le distanze.

Le dichiarazioni di Delia e degli altri inquilini

Come riporta Blogtivvu: “Delia ha confidato pure che Barù si sarebbe spostato evitando che la cosa andasse oltre. Probabilmente in preda ai sensi di colpa, il food blogger ha confessato – davanti a Jessica – di non aver fatto nulla di che invitando però gli altri a “dissociarsi” dalle sue azioni.“

Inoltre, sembra Barù abbia detto a Davide che la modella gli avrebbe “messo la lingua in bocca” e tentato di mordergli il labbro. D’altra parte la neo-gieffina ammette con Nathaly di averlo fatto per ripicca nei confronti di Jessica dichiarando: “L’ho fatto così impara”.

In tutta questa situazione sembra che il food blogger si senta comunque in colpa o perlomeno in imbarazzo nei confronti di Jessica. Questo potrebbe essere letto come interesse? In ogni caso Delia, fra poco, avrà ben’altre gatte da pelare con l’arrivo di Alex Belli in Casa.

