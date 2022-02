Presso il lungomare di Jesolo qualcuno ha scritto degli striscioni insultando la Divina, poi rimossi dalle forze dell’ordine, lei replica sui social.

Insulti molto pesanti verso Federica Pellegrini che, basita da questi striscioni, commenta sui social il gesto di queste persone. “Arrogante” è solo una delle bruttissime parole riservate alla “Divina” e alcune non vengono neanche riportate perchè, forse, troppo incivili.

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini

Come riporta Today, Federica Pellegrini dichiara: “Sull’arrogante e la mitomane non dico niente, forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Sull’offesa, però, avrei qualcosa da dire di una presa di posizione invidiosa e rancorosa di qualcuno. Mi faccio due grosse risate“.

Poi la campionessa aggiunge: “Spero che qualche telecamera li abbia ripresi perché voglio vederli in faccia e chiedergli perché. Anche se sono donna, posso controbattere“. Sulla questione interviene anche Luca Zaia che dichiara: “L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà. È un bruttissimo gesto, oltre che un reato che va affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Sempre più persone, ogni giorno, vengono fatte oggetto di minacce o gesti ostili, ai quali va data da tutti una forte risposta di civiltà”.

