Una delle autrici di Uomini e Donne, ricorda il provino della gieffina per entrare nel dating e parla di lei e del suo percorso al GF Vip 6, compreso il triangolo tra Delia e Alex.

Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, Soleil Sorge è stata la corteggiatrice e poi la scelta del tronista Luca Onestini. Raffaella Mennoia parla dell’influencer esponendo ciò che pensa sul suo percorso nel reality e sulla questione Delia-Alex Belli.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Raffaella Mennoia su Soleil

Come riporta Fan Page, Raffaella Mennoia ricorda il provino di Soleil Sorge: “Avrò fatto migliaia di provini a Uomini e Donne ma il suo me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su se stessa. Pensai: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante. Una volta portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque.”

Poi l’autrice parla del percorso dell’ex corteggiatrice al GF Vip 6: “Lei al GF Vip? Si possono dire tante cose in merito. Diciamo che a Soleil piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, prima o poi esce quello che sei davvero. Poi è al centro di questo triangolo con Alex e Delia. In questo senso penso che sia machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. Tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato.”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG