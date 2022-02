Lo annuncia con nostalgia e un pizzico di commozione lo stylist più caro d’Italia, presto chiuderà il suo storico salone di Anzio per aprirne uno nuovo a Napoli.

Federico Fashion Style, in occasione di un’intervista rilasciata allo show Il Salone delle Meraviglie, dichiara che la chiusura del salone ad Anzio è imminente. Per lui un velo di nostalgia ma comunque ne aprirà uno nuovo a Napoli.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Federico Fashion Style

Come riportano msn.com e TvBlog, Federico Fashion Style dichiara: “Sarà sicuramente un Salone delle Meraviglie molto particolare e per più motivi. Intanto arrivo a Napoli ma c’è anche un pizzico di nostalgia, perché chiudo il Salone di Anzio. Il Salone delle Meraviglie è la mia vita, il mio pane quotidiano, è quel che faccio tutti i giorni e che succede tutti i giorni nei miei saloni, senza copioni. I personaggi sono quelli che trovi o troveresti nei miei negozi. È tutto molto ‘real’ e sono contento che Real Time abbia creduto in questo progetto, accettando l’idea di raccontare al grande pubblico quel che succede in un salone di parrucchiere“.

Sull’esperienza a Ballando con le stelle dichiara: “Ballando è stato una tappa importante nella mia carriera, e anche nella mia vita. Intanto ho imparato a conoscere il mio corpo perché non sapevo ci fossero tanti muscoli da muovere”, ha affermato con un pizzico d’ironia.”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG